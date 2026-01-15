Il sangue come investimento la droga come dividendo | la multinazionale del crimine tra Porto Empedocle e Germania
Un approfondimento sulla criminalità organizzata tra Porto Empedocle e Germania rivela una realtà più strutturata e professionale di quanto si possa immaginare. Dai verbali di un pentito emergono dettagli di un sistema che gestisce il sangue come investimento e la droga come dividendo, caratterizzato da dinamiche di tipo multinazionale. Questa analisi evidenzia un modello criminale organizzato, lontano dall’immagine di una malavita di provincia, ma piuttosto di un’azienda criminale complessa e articolata.
Non chiamatela malavita di provincia. Quella che emerge dai verbali del sicario pentito, colui che era stato incaricato d'ammazzare Giuseppe De Rubeis e che ha poi fatto un passo indietro, è una criminalità "professionale", una sorta di multinazionale del crimine che tratta l’omicidio come una. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Leggi anche: Porto Empedocle, al via le operazioni preliminari per la quarta campata del viadotto Re
Leggi anche: A Porto Empedocle arriva “La Befana del poliziotto”: festa, animazione e regali per i bambini
Il sangue come investimento, la droga come dividendo: la multinazionale del crimine tra Porto Empedocle e Germania.
Il sangue come investimento, la droga come dividendo: la multinazionale del crimine tra Porto Empedocle e Germania - Dai verbali del sicario "pentito", colui che era stato incaricato d'ammazzare Giuseppe De Rubeis e che ha poi fatto un passo indietro, emerge come la vita delle persone da eliminare aveva un prezzo di ... agrigentonotizie.it
Spero che questa sia la goccia ( di sangue) che faccia traboccare il vaso ( di sangue). Questa donna è stata uccisa a sangue freddo, fatto passare per tentativo di investimento, da un agente, sarebbe meglio chiamarlo killer, dell' Ice. Il clima di violenza, sopraff facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.