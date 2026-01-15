Il ritorno in scena di Chiara Ferragni con le prime dichiarazioni Parla lei

Dopo un periodo di assenza dalle scene pubbliche, Chiara Ferragni torna a parlare ai suoi fan. Nelle prime dichiarazioni, la influencer ripercorre i momenti recenti, offrendo una prospettiva sincera sul suo ritorno. Con un tono sobrio e rispettoso, Chiara condivide il suo pensiero, segnando un nuovo capitolo della sua carriera e della sua vita.

Chiara Ferragni, il ritorno. Ecco come si rientra in scena. La prima intervista dopo la sentenza. C'è stato un momento in cui il nome di Chiara Ferragni non evocava più moda, sfilate o copertine, ma una parola sola: Pandoro. Un dolce diventato simbolo di un terremoto mediatico che ha messo in discussione non solo un'imprenditrice, ma l'intero concetto di "influencer di fiducia". Il suo rientro in scena non è stato un fuoco d'artificio. Piuttosto, una ricostruzione lenta, fatta di piccoli gesti fino alla sentenza. Chiara Ferragni é stata prosciolta.

Chiara Ferragni assolta nel Pandoro gate: verità svelata e clamoroso ritorno al centro della scena - Sentenza e reazioniChiara Ferragni, in tailleur blu e tacchi a spillo, ha lasciato l’aula dopo il verdetto di non luogo a procedere pronunciato dal gi ... assodigitale.it

Chiara Ferragni: «Ora posso rinascere, in tanti sono spariti. Fedez? L'addio nel momento del bisogno, mi ha fatto male» - «Appena ho sentito “articolo 531” ho abbracciato Giuseppe (Iannaccone, ndr), mi sono messa a piangere, singhiozzavo. msn.com

