L'Alcione Milano inizia il 2024 con un nuovo slancio, consolidando risultati e ritrovando fiducia. Dopo un dicembre difficile sotto la guida di Cusatis, la squadra ha dimostrato di aver superato le difficoltà, risalendo in classifica e tornando in zona playoff. Questo rilancio rappresenta un segnale positivo per il prosieguo della stagione, confermando l'importanza di un percorso di continuità e impegno.

Il nuovo anno si è aperto nel migliore dei modi per l’ Alcione Milano, capace di lasciarsi alle spalle il periodo più complicato della gestione Cusatis, vissuto nel mese di dicembre, e di rimettersi in carreggiata. Le due vittorie consecutive contro Triestina e Cittadella hanno avuto un peso specifico enorme: sei punti che hanno rilanciato gli orange fino al quinto posto, nel cuore della zona playoff, restituendo brillantezza offensiva e fiducia collettiva. Il campo racconta di una squadra tornata compatta, intensa e più sicura. L’Alcione ha ricominciato a creare occasioni con continuità, a muovere il pallone con fluidità e a interpretare le partite con coraggio, elementi che erano stati il marchio di fabbrica della prima parte di stagione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il rilancio dei milanesi. Alcione, è arrivata la svolta di inizio anno. Risultati, fiducia e zona playoff ritrovata

