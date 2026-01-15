Il restauro architettonico fra progetto e contemporaneità

L’Università di Perugia organizza il convegno nazionale “Il Restauro Architettonico fra progetto e contemporaneità”, un’occasione di confronto tra esperti del settore. L’evento approfondisce le sfide e le metodologie nel restauro architettonico, evidenziando l’importanza di integrare le esigenze contemporanee con la tutela del patrimonio storico. Un momento di riflessione per professionisti, studiosi e studenti interessati a un approccio consapevole e sostenibile nel restauro.

Saluzzo: si completa il restauro del municipio, progetto da 180mila euro per riqualificare pareti e volte - La somma sarà coperta anche grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo con lo strumento dell’Art bonus, che ha stanziato 140 mila euro ... targatocn.it

La magnifica villa sul lago di Como ristrutturata dallo Studio Brooke Canal

Oggi, nella Canonica della Basilica di Santa Maria Maggiore a Lomello. è stata inaugurata la mostra Lomello Restauro Urbano e Patrimonio Culturale Religioso. Frutto del lavoro degli studenti del corso di Restauro Architettonico dell'Università di Pavia, la mo facebook

Lomello. Inaugurazione mostra Corso di Restauro Architettonico. Lectio magistralis prof. Alessandro Ippoliti, protettore Università di Ferrara. @unipv x.com

