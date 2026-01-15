Il restauro architettonico fra progetto e contemporaneità

L’Università di Perugia organizza il convegno nazionale “Il Restauro Architettonico fra progetto e contemporaneità”, un’occasione di confronto tra esperti del settore. L’evento approfondisce le sfide e le metodologie nel restauro architettonico, evidenziando l’importanza di integrare le esigenze contemporanee con la tutela del patrimonio storico. Un momento di riflessione per professionisti, studiosi e studenti interessati a un approccio consapevole e sostenibile nel restauro.

L’Università di Perugia promuove il convegno nazionale “Il Restauro Architettonico fra progetto e contemporaneità. Panorama nazionale ed esperienze umbre”, in programma il 19 e 20 gennaio 2026 a Perugia e a Norcia.L’iniziativa è organizzata da alcuni docenti del Corso di Laurea in Ingegneria. 🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

