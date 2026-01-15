Il recupero Così farò rinascere il Pomario Ducale

Il recupero del Pomario Ducale nasce dalla volontà di preservare un patrimonio storico e culturale di Massese. Fin dal XVI secolo, il Pomario ha rappresentato un punto di riferimento locale, grazie alle sue storie e al suo valore architettonico e ambientale. Questo progetto mira a restituire vita a un luogo che ha segnato la memoria collettiva, con attenzione alla sua storia e alla sua integrità, favorendo un recupero sostenibile e rispettoso del contesto.

Al di là di come lo si voglia chiamare, nel cuore dei massesi il Pomario o Pomerio ha sempre rappresentato un punto di riferimento soprattutto per quello che erano i racconti e le storie che da metà XVI secolo lo avevano avvolto, quando Alberico vi fece un giardino all’italiana di grande valore sia naturale sia economico. E così il progetto di recupero dello spazio verde albericiano rappresenta un punto di forza e importanza nel dossier della candidatura di Massa capitale italiana della cultura 2028 la cui corsa volge al termine: entro il 20 gennaio – se dal Ministero non arriveranno indicazioni diverse – si conoscerà il lotto delle 10 finaliste sulle 23 proposte giunte a Roma. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il recupero "Così farò rinascere il Pomario Ducale" Leggi anche: Conto alla rovescia per i lavori al Pomario Ducale. Un milione alla rinascita dello storico giardino Leggi anche: Rajù, il borgo fantasma che vuole rinascere: volontari e associazioni avviano il progetto di recupero Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Montevago celebra la rinascita della vecchia chiesa Madre nel 58° anniversario del sisma del Belìce La Chiesa è stata restituita alla fruizione del pubblico dopo il completamento del secondo stralcio dei lavori di recupero e la realizzazione del nuovo impianto facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.