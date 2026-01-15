Il record del surplus commerciale cinese è anche un messaggio di autonomia a Trump
Nel 2025, la Cina ha annunciato un surplus commerciale di 1,19 trilioni di dollari, il più alto mai registrato a livello mondiale. Questo dato evidenzia un rafforzamento della posizione economica del paese e rappresenta un segnale di autonomia anche nei confronti delle politiche commerciali degli Stati Uniti. Un risultato che merita attenzione per comprendere le dinamiche del commercio globale e l’evoluzione dei rapporti internazionali.
Ieri la Cina ha annunciato un surplus commerciale da 1,19 trilioni di dollari nel 2025, il più alto mai registrato a livello globale. Un record che arriva nonostante i. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
