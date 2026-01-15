Il record del surplus commerciale cinese è anche un messaggio di autonomia a Trump

Nel 2025, la Cina ha annunciato un surplus commerciale di 1,19 trilioni di dollari, il più alto mai registrato a livello mondiale. Questo dato evidenzia un rafforzamento della posizione economica del paese e rappresenta un segnale di autonomia anche nei confronti delle politiche commerciali degli Stati Uniti. Un risultato che merita attenzione per comprendere le dinamiche del commercio globale e l’evoluzione dei rapporti internazionali.

Per la Cina surplus commerciale da record nonostante le tensioni con gli Usa. Produzione di auto al nuovo massimo storico - 189 miliardi di dollari e produzione auto al massimo storico ... ilfattoquotidiano.it

Cina, il surplus commerciale sale a 1.200 miliardi: è record nonostante i dazi di Trump. Cresce l’export in Europa - La differenza fra esportazioni e importazioni di Pechino ai massimi storici nel 2025. msn.com

A petto in fuori. La Cina beffa i dazi di Trump: surplus da record di 1.200 miliardi di dollari nel 2025 (di C. Paudice) x.com

Secondo i dati dell'Amministrazione generale delle Dogane, il surplus commerciale della Cina è salito a 1.200 miliardi di dollari nel 2025. Si prolunga così una serie da record, mentre gli esportatori cercano mercati alternativi agli Usa dopo i dazi imposti da Do facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.