Il rebus Medicina | esami di riparazione per 230 studenti negli atenei milanesi

Milano – Tutti e 556 i posti di Medicina saranno coperti, ma si dovrà passare prima dagli esami di recupero alla Statale di Milano, che prepara appelli anche per i futuri odontoiatri e veterinari. Ieri mattina 70 studenti si erano già immatricolati e le procedure sono proseguite fino a mezzanotte per i 422 aspiranti camici bianchi che - avendo passato tutti e tre gli esami (Chimica, Fisica e Biologia) - si lasciano alle spalle il semestre filtro e cominciano la loro carriera universitaria. Statale. Altri 136 possono iscriversi ma, non avendo passato uno o due esami a dicembre, dovranno prima colmare tutti i “debiti“. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

