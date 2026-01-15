Il ragazzo è un po’ speciale L’olandese De Bruyne sul radar dei trasferimenti di Real Madrid Tottenham e Chelsea

L'olandese De Bruyne, considerato un talento particolare, è attualmente al centro di interessi da parte di club come Real Madrid, Tottenham e Chelsea. Di seguito, riportiamo fedelmente un estratto di un articolo pubblicato recentemente su un sito inglese, rivolto a lettori meno familiari con la lingua. Un approfondimento che permette di conoscere meglio le dinamiche di mercato legate a questo giovane calciatore.

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. L’adolescente olandese Kees Smit è destinato a lasciare l’Eredivisie nelle prossime settimane e mesi con i club della Premier League tra coloro che desiderano aggiungere il profilo progressista del centrocampista alle loro fila. Smit è arrivato all’AZ e quasi sicuramente farà guadagnare un sacco di soldi al club olandese. Per coloro che seguono la UEFA Youth League, Smit e l’AZ sono stati incoronati vincitori della competizione nel 202223 nonostante la presenza di molte squadre più prestigiose e affermate del settore giovanile. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

