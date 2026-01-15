Il punk italiano e internazionale accende il palco del Bloom

Il punk italiano e internazionale si incontrano sul palco del Bloom, offrendo uno spettacolo che unisce la tradizione punk a sonorità moderne e sperimentali. Una band di riferimento nel panorama nazionale e internazionale, capace di mescolare noise, alternative-rock e innovazione sonora. Un evento dedicato agli appassionati di musica che desiderano scoprire nuove sfumature del punk e del rock in un contesto di qualità e sobrietà.

Una delle colonne portanti della scena punk-rock italiana e una band internazionale che si muove tra noise, alternative-rock e sperimentazioni sonore. Ma anche il dibattito civile sul referendum a venire. Tanta musica e impegno nella settimana del Bloom di Mezzago, come da tradizione per il centro multiculturale brianzolo. Gli eventi cominceranno oggi alle 21 con un incontro dedicato a 'Riforma della giustizia e separazione delle carriere', con un confronto tra il magistrato Luca Milani, presidente della sezione milanese dell'Anm, l'Associazione nazionale magistrati, e l'avvocata Valentina Alberta, già presidente della Camera Penale di Milano.

