Il pubblico di Affari Tuoi pagato 30 euro lordi? Chiamate Corona subito! Minimo devono dare 150 euro a persona | Fiorello scatenato

In questa puntata di “La Pennicanza” su Rai Radio 2, Fiorello ha affrontato il tema del pagamento dei partecipanti a “Affari Tuoi” e la questione della vendita del Teatro Delle Vittorie a Roma. Con tono diretto e sobrio, ha evidenziato le differenze tra quanto percepiscono alcune persone e le aspettative ufficiali, sottolineando l'importanza di trasparenza e correttezza nei pagamenti e nelle questioni culturali.

È bastato un piccolo accenno alla petizione lanciata per evitare la vendita da parte della Rai del Teatro Delle Vittorie a Roma per permettere a Fiorello di imbattersi in uno degli argomenti divenuti centrali nel corso della puntata di mercoledì 14 gennaio di "La Pennicanza", lo show in onda su Rai Radio 2, dal lunedì al venerdì, dalle 13:45 alle 14:30. Interagendo con il pubblico in studio, infatti, lo showman ha scoperto che alcune delle persone presenti presenziano spesso anche alle registrazioni di "Affari Tuoi", che va in onda proprio dal Teatro Delle Vittorie. A differenza di quanto avviene a "La Pennicanza", il pubblico di "Affari Tuoi" riceve un compenso per partecipare alla giornata di registrazioni, che include abitualmente la realizzazione di tre puntate.

