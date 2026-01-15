Il progetto Heraclea continuerà smentite voci sulla chiusura della società | Notizie prive di fondamento

L’ASD Heraclea calcio conferma che le voci di una possibile chiusura sono infondate. La società, dopo l’acquisizione da parte di Casillo e De Vitto, continuerà regolarmente le proprie attività. La notizia di una fine imminente non trova alcun riscontro e non altera il percorso già stabilito. Heraclea rimane presente sul territorio, con impegno e determinazione, garantendo continuità e stabilità per il futuro.

Nessuna chiusura della società. L'Asd Heraclea calcio smentisce le voci riguardanti una possibile sparizione della società di Casillo e De Vitto, dopo l'acquisizione da parte di questi ultimi, del Calcio Foggia 1920: “Si tratta di notizie prive di fondamento che non rispecchiano in alcun modo la realtà di un club che, negli anni, ha costruito il proprio percorso su tenacia, determinazione, programmazione, serietà e ambizione”, si legge in una nota prodotta dal club. “L’Heraclea Calcio continuerà con ancora maggiore forza, sostenuta come sempre dalla famiglia De Vitto e dalla famiglia Casillo e da tutti i partner che in questi anni hanno creduto e accompagnato il nostro cammino. 🔗 Leggi su Foggiatoday.itImmagine generica

