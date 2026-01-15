Il Procuratore di Avellino si congeda | cinque anni tra sfide giustizia e nuovi orizzonti incerti
Il Procuratore di Avellino, Domenico Airoma, si congeda dopo cinque anni di servizio, un periodo caratterizzato da sfide legate alla giustizia e alla sicurezza. La sua esperienza nel ruolo ha contribuito a rafforzare il lavoro delle istituzioni locali, lasciando un segno importante nella comunità. Con un messaggio di saluto, Airoma conclude il suo incarico, aprendo un nuovo capitolo professionale e personale.
Avellino, 15 gennaio 2026 – Il Procuratore della Repubblica di Avellino, Domenico Airoma, ha detto addio alla sua città con un messaggio che mescola orgoglio e malinconia. Il suo mandato, lungo cinque anni, si conclude con la sua assunzione presso la Procura di Napoli Nord, un passaggio che, pur. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Il Procuratore Airoma saluta Avellino e lascia il testimone alle giovani “sentinelle”.
Il Procuratore Airoma saluta Avellino e lascia il testimone alle giovani "sentinelle" - La scelta del Procuratore della Repubblica di Avellino Domenico Airoma molto probabilmente va oltre la logistica, quella di uno ...
Avellino saluta il procuratore Domenico Airoma: incontro di omaggio e riflessione al Palazzo Vescovile Avellino rende omaggio al dottor Domenico Airoma al termine del suo mandato alla guida della Procura della Repubblica. Un servizio svolto con dedizione facebook
