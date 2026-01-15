Il procuratore brasiliano Gakiya in Italia loda le misure antimafia | non sa che qui tanti sperano nella loro revoca

Il procuratore brasiliano Lincoln Gakiya, in visita in Italia, ha elogiato le misure antimafia italiane durante un intervento in Commissione Antimafia. La sua analisi si è concentrata sugli aspetti positivi di politiche sociali, condizioni carcerarie, misure di prevenzione e lotta alla corruzione. Tuttavia, in Italia molti sperano ancora in una revisione di tali misure, evidenziando un quadro complesso e spesso contraddittorio nel contrasto alla criminalità organizzata.

Arriva dal Brasile il “fantasma del Natale futuro” e in Commissione Antimafia, grazie al procuratore Lincoln Gakiya – decano dell’Ufficio del Pubblico Ministero dello Stato di San Paolo – l’Italia si specchia nel suo migliore “made-in”: politiche sociali, carceri degne, 41 bis, indagini finanziarie, misure di prevenzione patrimoniali, lotta alla corruzione politica e dei colletti bianchi. Un “film” noto in Italia, che qualcuno però vorrebbe cancellare dalle teche. L’audizione che si è svolta a Palazzo San Macuto si colloca nella serie dedicata meritoriamente ai rapporti con il Sud America volti soprattutto ad aumentare la capacità italiana si interferenza nel narcotraffico, principale motore di accumulazione illecita di capitali per le organizzazioni criminali transnazionali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il procuratore brasiliano Gakiya in Italia loda le misure antimafia: non sa che qui tanti sperano nella loro revoca Leggi anche: Domani l'estrazione della Lottera Italia: anche a Lecco sperano in tanti Leggi anche: Domani l'estrazione della Lottera Italia: anche a Lecco sperano in tanti Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Mafia, il procuratore del Brasile ricostruisce i rapporti del PCC con la 'ndrangheta. Il procuratore brasiliano Gakiya in Italia loda le misure antimafia: non sa che qui tanti sperano nella loro revoca - Dal Brasile alla Commissione Antimafia italiana, il procuratore Lincoln Gakiya racconta la sua battaglia contro il PCC e l'ispirazione italiana ... ilfattoquotidiano.it

Roberto de Assis Moreira, noto come Assis (Porto Alegre, 10 gennaio 1971), è un procuratore sportivo ed ex calciatore brasiliano, di ruolo centrocampista. È stato il procuratore di suo fratello Ronaldinho. facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.