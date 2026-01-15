Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie
Il prezzo del PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica al 15 gennaio 2026 è di 0,14498 €/kWh. In questa sezione si presenta l’andamento e le variazioni orarie del prezzo, offrendo un quadro aggiornato e preciso della situazione attuale del mercato energetico nazionale.
Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica aggiornato a oggi, 15 Gennaio 2026, si attesta a 0,14498 €kWh. Analizzando la giornata precedente, 14 Gennaio 2026, si osservano significative variazioni orarie: il prezzo minimo registrato è stato di 0,11883 €kWh (alle ore 2), mentre il massimo ha raggiunto 0,17212 €kWh (alle ore 10). Le ore più economiche per il consumo di energia sono risultate essere quelle notturne e della prima mattina (in particolare tra l’1 e le 6), mentre il picco di prezzo si è verificato tra le 9 e le 10 del mattino, confermando la tendenza di una maggiore onerosità nelle fasce diurne centrali. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
