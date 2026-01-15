Il portiere lo provoca ma Toney segna il rigore e lo prende in giro | si scatena una rissa in porta

Durante una partita intensa, il portiere avversario provoca Ivan Toney, che al 14° minuto di recupero si prende la responsabilità di un rigore. Con precisione, Toney realizza il gol e, dopo aver segnato, esulta in modo provocatorio, scatenando una rissa tra i giocatori in porta. Questo episodio ha attirato l'attenzione sui momenti di tensione e sulla sportività in campo.

