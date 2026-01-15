Il populismo grillino sta riscoprendo le radici chaviste

Il populismo grillino sta rinnovando alcuni elementi delle radici chaviste, riflettendo un fenomeno di lunga data nell’America Latina. Numerosi studiosi, tra cui Vargas Llosa, Rangel, Revel e Zanatta, hanno analizzato questa regione, esplorando le sue dinamiche politiche e culturali. Questa riscoperta offre spunti di riflessione sulle influenze e sulle evoluzioni di un modello politico che continua a suscitare interesse e dibattito.

L'America Latina tra mito e realtà: ne hanno scritto in molti, da Manuel Vargas Llosa a Carlos Rangel, da Jean-François Revel al più importante studioso di storia dell'America Latina del nostro Paese, Loris Zanatta. A poca distanza dalla cattura del delfino di Hugo Chavez, Nicolas Maduro, occorre partire da questa discrasia per tentare di mettere a fuoco la gran parte dei commenti sul Venezuela. Si sa, una larga fetta dell'intellighenzia italiana (ma non solo, basta pensare all'evoluzione dei Cinque Stelle, sempre meno «anarchici» e sempre più «terzomondisti») vede nei populismi latinoamericani un esempio da emulare: da Juan Domingo Peron a Fidel Castro, da Hugo Chavez a quel che rimane della sua eredità. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

