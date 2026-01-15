Il Pirellone vota compatto per la svolta

Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità una mozione, presentata da Fabrizio Figini e Lisa Noja, in sostegno alle aspirazioni democratiche del popolo iraniano. La decisione riflette l’impegno della regione nel promuovere i valori di libertà e diritti umani, rafforzando l’importanza di un’azione condivisa a livello internazionale. La mozione rappresenta un gesto di solidarietà e vicinanza alle istanze di cambiamento in Iran.

"Sostegno alle aspirazioni democratiche del popolo iraniano": lo ha espresso il Consiglio regionale votando all’unanimità una mozione presentata da Fabrizio Figini (Forza Italia) e Lisa Noja (Italia Viva). Il documento sottolinea, inoltre, la condanna della repressione messa in atto dal regime teocratico islamico. Il testo impegna la Giunta a sostenere con forza, in tutte le sedi di coordinamento Stato-Regioni, l’azione diplomatica condotta dalla Farnesina e dal Governo per isolare politicamente i responsabili delle violenze; ad esigere l’immediato ripristino della connessione Internet in Iran; a promuovere, in sede europea, sanzioni mirate ed efficaci contro gli esponenti del regime responsabili della repressione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

