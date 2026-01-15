Il percorso della Fiamma Olimpica nel Veronese | dove e quando passa

Il percorso della Fiamma Olimpica nel Veronese rappresenta un momento importante di avvicinamento alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. In prossimità dell’evento, le comunità locali si preparano a ospitare questa simbolica testimonianza di unità e spirito olimpico. La Fiamma attraverserà diverse località del territorio, segnando il countdown verso i Giochi in modo semplice e significativo.

Manca poco all’inizio delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 e il Veronese si prepara ad accogliere uno dei momenti più simbolici dell’evento: il passaggio della Fiamma Olimpica.Domenica 18 gennaio 2026 arriva a Verona e tappa conclusiva della giornata. Il viaggio proseguirà poi lunedì. 🔗 Leggi su Veronasera.it Leggi anche: Il percorso della Fiamma Olimpica nel Veronese: dove e quando passa Leggi anche: Il percorso della Fiamma Olimpica nel Veronese: dove e quando passa La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Arriva la fiamma olimpica: orari, mappa del percorso e tutti i divieti; A Verona la fiamma olimpica arriverà con i grandi campioni scaligeri dello sport; Fiamma olimpica, presentato il percorso della tappa di Vicenza previsto martedì 20 gennaio con arrivo in piazza dei Signori; San Donà, il percorso della Fiamma Olimpica in Città. La Fiamma Olimpica passa anche dalla provincia di Verona - ( Francesca Truschelli) Dal 18 al 20 gennaio, in vista delle Olimpiadi Invernali 2026, la Fiamma Olimpica attraverserà città, borghi e comunità del territorio veronese, regalando tre giornate di grand ... giornaleadige.it

Verona al centro del mondo, la fiamma olimpica attraversa la città e la provincia: «Farà sicuramente emozionare» - Il passaggio del 18 e 19 gennaio trasforma il territorio veronese in un palcoscenico di sport, valori universali e partecipazione collettiva. veronasera.it

Fiamma Olimpica a Verona: Sara Simeoni accenderà il braciere - Verona, la Fiamma Olimpica illumina la città e la provincia per diventare il cuore dello sport mondiale: Sara Simeoni accenderà il braciere ... veronaoggi.it

Grande attesa a Verona e in provincia per il passaggio della Fiamma Olimpica

La FIAMMA OLIMPICA di @milanocortina26 arriva a #VENEZIA! Giovedì #22gennaio la Città sarà protagonista della 46°tappa italiana del Grande Viaggio della Fiamma. Un percorso che partirà da Mestre e attraverserà la terraferma fino a raggiungere Piazz x.com

Presentato a Casa Verona il percorso della Fiamma Olimpica. Domenica 18 gennaio il simbolo dei Giochi arriverà a Peschiera, passando dalla Valpolicella e da Verona. Il 19 il passaggio in altri sette comuni scaligeri. GUARDA IL SERVIZIO #veronanetwo facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.