Il Pentagono potrebbe aver trovato l’arma fantasma della Sindrome dell’Avana

Il Pentagono potrebbe aver individuato un’arma invisibile, associata alla Sindrome dell’Avana, che non lascia tracce evidenti e non produce rumori o fumo. Dopo anni di mistero, questa tecnologia si presume ora nelle mani del governo statunitense. La possibilità di un’arma così sottile e difficile da rilevare apre interrogativi sulle implicazioni di sicurezza e sulla natura delle minacce ancora non del tutto comprese.
Non fa fumo. Non emette suoni. Non lascia impronte. Che cosa c’è di più pericoloso di un’arma simile? Forse, a distanza di dieci anni dai suoi primi «spari» contro diplomatici e funzionari statunitensi, quell’arma è nelle mani del governo di Washington. A rivelarlo è l’emittente CNN, citando quattro fonti a conoscenza della vicenda: il dipartimento della Difesa avrebbe passato oltre un anno a testare un dispositivo acquistato in un’operazione sotto copertura che, secondo alcuni investigatori, potrebbe essere la causa di una serie di misteriosi disturbi noti come Sindrome dell’Avana. È stato proprio nella capitale cubana che alla fine del 2016 alcuni funzionari statunitensi, diplomatici e spie, hanno iniziato a segnalare qualcosa di inquietante: un forte rumore stridente, vertigini improvvise, ronzio alle orecchie, mal di testa e una confusione che non passava. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
