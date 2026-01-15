Il peggior finale possibile | Floresha Prengu trovata senza vita

Floresha Prengu, 35enne di origini albanesi residente a Trento, scomparsa lo scorso 22 ottobre, è stata trovata senza vita. La notizia rappresenta un triste epilogo inaspettato nella vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso la comunità e i suoi cari. Continueremo a seguire gli sviluppi e a fornire aggiornamenti su questa tragica vicenda.

La 35enne di origini albanesi e residente a Trento era scomparsa lo scorso 22 ottobre. Il suo corpo individuato a 40 chilometri di distanza da casa, ai familiari il drammatico e delicato compito del riconoscimento: "Abbiamo sperato fino alla fine" È l’esito che mai nessuno avrebbe auspicato: Floresha Prengu, la 35enne di origini albanesi e residente a Trento, scomparsa lo scorso 22 ottobre e della cui vicenda il nostro giornale si è occupato abbondantemente (qui tutti i servizi sul caso) è stata trovata. Purtroppo, senza vita. Il suo corpo è stato individuato a una quarantina di chilometri da casa ed è toccato ai familiari, nelle scorse ore, il drammatico compito del riconoscimento. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

