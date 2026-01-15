Il peggior finale possibile | Floresha Prengu trovata senza vita
Floresha Prengu, 35enne di origini albanesi residente a Trento, scomparsa lo scorso 22 ottobre, è stata trovata senza vita. La notizia rappresenta un triste epilogo inaspettato nella vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso la comunità e i suoi cari. Continueremo a seguire gli sviluppi e a fornire aggiornamenti su questa tragica vicenda.
La 35enne di origini albanesi e residente a Trento era scomparsa lo scorso 22 ottobre. Il suo corpo individuato a 40 chilometri di distanza da casa, ai familiari il drammatico e delicato compito del riconoscimento: "Abbiamo sperato fino alla fine" È l’esito che mai nessuno avrebbe auspicato: Floresha Prengu, la 35enne di origini albanesi e residente a Trento, scomparsa lo scorso 22 ottobre e della cui vicenda il nostro giornale si è occupato abbondantemente (qui tutti i servizi sul caso) è stata trovata. Purtroppo, senza vita. Il suo corpo è stato individuato a una quarantina di chilometri da casa ed è toccato ai familiari, nelle scorse ore, il drammatico compito del riconoscimento. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Leggi anche: Resta avvolta nel mistero la sorte di Floresha Prengu
Leggi anche: Floresha Prengu è scomparsa da Trento: a casa la aspettano le sue due bambine
Il peggior finale possibile: Floresha Prengu trovata senza vita - È l’esito che mai nessuno avrebbe auspicato: Floresha Prengu, la 35enne di origini albanesi e residente a Trento, scomparsa lo scorso 22 ottobre e della cui vicenda il nostro giornale si è occupato ... trentotoday.it
Coppa Italia: Roma-Torino La Roma affronta il Torino negli ottavi di finale di Coppa Italia. Un avversario in difficoltà con tre sconfitte nelle ultime quattro partite. Il Torino sta faticando difensivamente, con 32 gol subiti (peggior difesa del campionato insie facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.