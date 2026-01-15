Il PD presenta una proposta per vietare la vendita online di armi da taglio ai minori di diciotto anni e introduce sanzioni per chi non verifica l’età degli acquirenti

Da orizzontescuola.it 15 gen 2026

Il Partito Democratico ha presentato alla Camera un disegno di legge che mira a regolamentare la vendita di armi da taglio ai minori, prevedendo il divieto di acquisto online per chi ha meno di diciotto anni. La proposta include anche sanzioni per chi non verifica correttamente l’età degli acquirenti, con l’obiettivo di garantire maggiori tutele e prevenire l’uso improprio di queste armi.

Il Partito Democratico ha presentato alla Camera un disegno di legge che introduce disposizioni specifiche sulla vendita di armi da taglio ai minori. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

