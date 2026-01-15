Il PD presenta una proposta per vietare la vendita online di armi da taglio ai minori di diciotto anni e introduce sanzioni per chi non verifica l’età degli acquirenti
Il Partito Democratico ha presentato alla Camera un disegno di legge che mira a regolamentare la vendita di armi da taglio ai minori, prevedendo il divieto di acquisto online per chi ha meno di diciotto anni. La proposta include anche sanzioni per chi non verifica correttamente l’età degli acquirenti, con l’obiettivo di garantire maggiori tutele e prevenire l’uso improprio di queste armi.
Il Partito Democratico ha presentato alla Camera un disegno di legge che introduce disposizioni specifiche sulla vendita di armi da taglio ai minori. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Milano, Quartapelle (Pd): "Serve legge contro vendita armi da taglio ai minori"
Leggi anche: "Stop a vendita di armi da taglio, legge sulle baby gang e sanzioni ai genitori"
Calciomercato Lazio | Cancellieri–Brentford Il Brentford rompe gli indugi e presenta una proposta concreta alla Lazio per Matteo Cancellieri: 11 milioni di euro di parte fissa + 4 milioni di bonus. L’esterno offensivo biancoceleste è attualmente un titolare nel facebook
Strade del vino e dell'olio, la proposta di legge illustrata in Commissione Righini presenta la nuova disciplina per valorizzare produzioni e territori del Lazio Leggi la notizia ow.ly/M2Sj50XW2Uo #StradeDelVino #LeggeRegionale #ConsiglioRegional x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.