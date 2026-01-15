Il palazzo che non doveva esistere | perché via Fauché 9 potrebbe essere un caso ' pilota'
Tra le indagini sul caso di urbanistica a Milano, via Fauché 9 emerge come esempio significativo. Questo edificio insolito ha attirato l’attenzione per le sue caratteristiche e il contesto in cui si inserisce. La vicenda di via Fauché potrebbe rappresentare un caso pilota per comprendere meglio le dinamiche e le criticità del patrimonio edilizio della città. Un approfondimento necessario per capire le implicazioni di questa vicenda.
Tra le inchieste dello scandalo urbanistica di Milano, una più di altre ha scosso l'opinione pubblica. Si tratta del palazzo di via Fauché 9, per il quale proprio in questi giorni è stata ordinata la demolizione. Si tratta di un cantiere in zona Sempione, nato all’interno di un cortile. Per la. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
