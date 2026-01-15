Il palazzo che non doveva esistere | perché via Fauché 9 potrebbe essere un caso ' pilota'

Tra le indagini sul caso di urbanistica a Milano, via Fauché 9 emerge come esempio significativo. Questo edificio insolito ha attirato l’attenzione per le sue caratteristiche e il contesto in cui si inserisce. La vicenda di via Fauché potrebbe rappresentare un caso pilota per comprendere meglio le dinamiche e le criticità del patrimonio edilizio della città. Un approfondimento necessario per capire le implicazioni di questa vicenda.

