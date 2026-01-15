Il Napoli ha problemi contro le piccole | già dieci punti persi

Il Napoli sta incontrando difficoltà nelle partite contro le squadre considerate “piccole” della Serie A, con un totale di dieci punti persi finora. Recentemente, i partenopei hanno pareggiato 0-0 con il Parma e 2-2 con il Verona, evidenziando alcune criticità nel rendimento contro queste formazioni. Questi risultati evidenziano la necessità di migliorare la costanza e l’efficacia nelle sfide meno quotate del campionato.

Il Napoli ha perso punti con quelle che vengono definite le “piccole” della Serie A; ieri ha pareggiato 0-0 contro il Parma, mercoledì scorso 2-2 col Verona. Precedentemente, due sconfitte per 1-0 contro Torino e Udinese. Il Napoli perde punti con le “piccole”. Scrive Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport: Dieci punti che non tornano più, che sanno di rimpianto per il Napoli nella rincorsa verso la vetta. Dieci punti persi contro squadre sulla carta alla portata, quelle che sinteticamente vengono definite da «parte destra della classifica» e che invece, al Maradona o in casa proprio, hanno gonfiato il petto impedendo al Napoli di conquistare terreno su cui far fiorire le proprie ambizioni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

