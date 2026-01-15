Il mercato estivo del Napoli ha visto investimenti consistenti in calciatori che, finora, non hanno mostrato il rendimento atteso. Tra i nomi più discussi ci sono Lang, Beukema, Lucca e Gutierrez, considerati spesso impalpabili sul campo. Nonostante gli investimenti elevati, la loro presenza non ha ancora contribuito in modo significativo alla squadra, sollevando interrogativi sulla strategia di mercato e sulle aspettative riposte in questi acquisti.

Il mercato estivo del Napoli, si torna sempre là. Comprensibilmente. Il Napoli ha speso un capitale per calciatori che al momento sono men che mediocri. Lo scrive anche Antonio Corbo su Repubblica Napoli: Il Napoli a metà campionato si accorge di non trarre profitto dal dispendioso mercato, definito come si ricorderà confuso e pasticciato. Questo è il momento di inserire i nuovi. Ma quali? I migliori sono stati l’irriducibile Mazzocchi poi sostituito nella vana speranza di inserire la frenesia di un Neres non ancora al massimo, subito ritirato infatti, ed il verde talento di Frattaminore, Antonio Vergara. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Il Napoli ha pagato tantissimo calciatori impalpabili: Lang, Beukema, Lucca, Gutierrez (Corbo)

