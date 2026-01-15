Il muretto di via Zoccoli torna al centro dell’attenzione, con un nuovo stop ai lavori deciso dalla Giunta. La questione riguarda l’area colpita dall’alluvione di ottobre 2024, dove il torrente Ravone ha esondato, causando danni e evidenziando criticità strutturali. La disputa sul muretto tra i civici 15 e 17 prosegue, rallentando gli interventi necessari per garantire la sicurezza e la ripresa del quartiere.

Altro capitolo per la (sfortunata) saga di via Zoccoli. E nuova bocciatura per il Comune. Lì, in uno degli epicentri dell’ alluvione di ottobre 2024 dove il torrente Ravone è esondato, sfondando il tratto tombato e mostrando tutta la propria furia, era finito sotto i riflettori l’ormai tristemente ‘famoso’ muretto della discordia, tra i civici 15 e 17. Il Comune, attraverso un’ordinanza urgente, aveva chiesto ai condomini "il ripristino della viabilità pedonale e carrabile nella porzione di strada dichiarata inagibile" a seguito dell’alluvione e di rimettere in sesto il muretto. Lavori che Palazzo d’Accursio aveva imposto di eseguire subito, con l’obbligo di far pervenire la relazione tecnica entro 10 giorni e di arrivare alla riapertura della strada entro 30. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il muretto di via Zoccoli. Altro stop per la Giunta. I lavori devono attendere

Leggi anche: La giunta può attendere. Il sindaco Fabio sceglierà non prima di dieci giorni

Leggi anche: Graduatorie ad esaurimento 2026/28: non ci saranno nuovi inserimenti. Abilitati devono attendere GPS

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Il muretto di via Zoccoli. Altro stop per la Giunta. I lavori devono attendere; Alluvione, il giudice dà ragione ai residenti di via Zoccoli.

Il muretto di via Zoccoli. Altro stop per la giunta. I lavori devono attendere - Il Tar aveva sospeso l’ordinanza, ora il Consiglio di Stato boccia l’appello "Nessuna gravità né irreparabilità". msn.com