Building Gallery torna nel 2026 con la mostra Un mondo tutto all’aperto degli artisti Alice Cattaneo (Milano, 1976, nella foto) e Marco Andrea Magni (Sorengo, Svizzera, 1975), a cura di Giovanni Giacomo Paolin. L’esposizione si sviluppa come un percorso che collega il piano terra e il primo piano della galleria, proponendo un dialogo a due voci tra opere scultoree e installazioni, in cui si intrecciano lavori preesistenti e nuove produzioni, forme molto diverse ma sensibilità affini. Il titolo della mostra è una citazione di un racconto di Italo Calvino intitolato Dall’opaco, contenuto in La strada di San Giovanni (1990), una raccolta autobiografica pubblicata postuma dalla moglie dello scrittore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il mondo di Alice... Tutto all’aperto

Leggi anche: Stellantis ritira 375mila suv in tutto il mondo per rischio incendio: "Parcheggiate all'aperto e lontano dagli edifici"

Leggi anche: "Per Amore", il mondo magico (e gustoso) di Alice Agnelli

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

IL MIO RAGAZZO È TORNATO DALLA PRIGIONE E HA APRITO TUTTI I REGALI CHE GLI HO FATTO | PARTE 5 |

ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE Preparatevi a cadere nella tana del Coniglio Bianco e a vivere un’avventura mozzafiato! Coloratissime coreografie e ballerini di ogni età vi porteranno nel magico mondo di Alice: tra tè con il Cappellaio Matto, giochi facebook