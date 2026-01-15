Il Mit ci ripensi | l’obbligo del casco rischia di far sparire i monopattini
Recenti aggiornamenti del MIT evidenziano come l’obbligo del casco per i monopattini possa mettere a rischio la diffusione della sharing mobility nelle città italiane. Questa misura, se introdotta senza adeguate considerazioni, potrebbe ridurre l’utilizzo di veicoli sostenibili, compromettendo un settore ormai integrato nei sistemi di mobilità urbana. È importante valutare attentamente le implicazioni di regolamentazioni che influenzano l’accesso e l’efficienza delle soluzioni di mobilità condivisa.
“La sharing mobility è ormai un asset fondamentale dei sistemi della mobilità urbana, così l’obbligo del casco per i monopattini rischia di essere un grave problema”. Eugenio Patanè, assessore capi. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
