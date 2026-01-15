Il Milan tra limiti e resilienza | i finali che decidono le partite

Il Milan si confronta con le proprie difficoltà, cercando di superare i momenti complessi della stagione. La sfida contro il Como di Fabregas al Sinigaglia rappresenta un’occasione importante per mettere in evidenza la capacità della squadra di reagire e dimostrare il suo valore nei momenti decisivi. Un match che può segnare un punto di svolta, evidenziando limiti e resilienza in un percorso ancora aperto.

Se bisogna pensare di uscire dal primo momento negativo della stagione, la partita al Sinigaglia contro il Como di Fabregas è quella giusta per dimostrare nuovamente quanto fatto nei big match. La pareggite che ha colpito il Milan in questo periodo non porta con sé solo amarezza e delusione nel post gara. Un dato racconta che la squadra di Allegri, fino alla fine, non molla mai. Il Milan tra limiti e resilienza: la pressione sale. Nel giro di una settimana il Milan si è ritrovato a fare i conti con la classifica di Serie A. Se il Napoli ha rallentato per un attimo, pareggiando a Verona e nel recupero contro il Parma, l’Inter non si mette a guardare le altre contendenti. 🔗 Leggi su Milanzone.it

