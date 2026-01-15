Il Mercosur è decisivo per la filiera ci scrive il dg di Confindustria Moda

Il Mercosur rappresenta un elemento strategico per la filiera della moda in Italia, come sottolineato dal direttore generale di Confindustria Moda. La sua importanza va oltre le questioni politiche, incidendo direttamente sulla competitività e sulla crescita delle imprese. In un contesto globale, è fondamentale comprendere come le scelte commerciali influenzino il settore, evidenziando il ruolo cruciale di accordi e relazioni internazionali.

Sburlati (Confindustria Moda): «Per il settore l’intesa sul Mercosur è fondamentale: aiuta export e filiera» - La chiusura dell’accordo di libero scambio tra Unione europea e Mercosur «rappresenta una delle poche vere opportunità di crescita nei prossimi cinque- corriere.it

Unaitalia, Mercosur inaccettabile per la filiera avicola europea - Mercosur è un pericolo concreto e inaccettabile per la filiera avicola europea, che sembra ancora una volta essere sacrificata a beneficio di altri settori all'interno delle intese ... ansa.it

Pozzo "Finalmente una crepa nel blocco dei Paesi #Brics" accordo di libero scambio con il #Mercosur da una maggioranza qualificata degli Stati dell' #UnioneEuropea Luigino Pozzo, presidente #Confindustria #Udine: "Speriamo sia il passo decisivo per arriv x.com

L'ACCORDO UE-MERCOSUR E LA MARGINALIZZAZIONE DELL’AGRICOLTURA ITALIANA: L’accordo di libero scambio tra l'Unione Europea e il Mercosur giunge al suo snodo politico decisivo come tipico prodotto della ragione commerciale contemporanea facebook

