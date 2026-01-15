Nel 2025, il mercato del libro ha registrato una chiusura in calo, riflettendo le sfide del settore tradizionale. Tuttavia, tra le eccezioni, Audible si distingue per la crescita, confermando come l’audio-libro rappresenti una delle poche aree in espansione. Questo trend evidenzia un cambiamento nelle preferenze dei lettori, che si orientano sempre più verso contenuti accessibili e digitali.

Purtroppo il mercato del libro ha chiuso il 2025 con segno negativo, però c’è un settore che festeggia. Dopo una prima accoglienza freddina, da qualche anno gli italiani hanno scoperto quanto è piacevole ascoltare una voce che legge un libro. Così Audible, azienda della galassia Amazon, ha iniziato a crescere: lo scorso anno ben 11,4 milioni italiani hanno ascoltato libri, con un incremento del 3% rispetto al 2024 e un aumento complessivo del 14% negli ultimi quattro anni. Secondo Francesco Bono, responsabile contenuti Audible Italia, Spagna e Francia il momento di svolta per l’Italia può essere fatto risalire al periodo della pandemia, quando gli italiani hanno iniziato ad apprezzare sempre di più l’ascolto come modalità alternativa e complementare alla lettura tradizionale e come fedele alleato per rilassarsi e intrattenersi nei momenti in cui gli occhi e le mani sono impegnati in altre attività. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il mercato del libro ha chiuso in negativo il 2025, eccezion fatta per Audible: ecco perché

