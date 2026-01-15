Il ’martello divino’ impone la sua legge Caupain e Williams brillano Severini c’è

Nel match recente, il 'martello divino' si fa sentire, imponendo la propria presenza. Caupain e Williams si distinguono per prestazioni brillanti, mentre Severini contribuisce con impegno. Jaylen Barford gioca 21 minuti, segnando 15 punti con buon tiro e capacità di assist e rimbalzi. Una partita che evidenzia l’importanza di una squadra compatta e determinata, senza eccessivi voli di talento, ma con costanza e impegno.

Jaylen BARFORD (21 minuti, 47 da 2, 24 da 3, 11 ai liberi, 2 rimbalzi, 2 assist, 2 perse, 15 punti). Parte ancora dalla panchina per poi ricavarsi i suoi spazi con alcuni buoni sprazzi, aumentando il suo bottino nelle battute finali, concludendo come secondo miglior marcatore. Voto: 6,5 Stephen BROWN (29 minuti, 12 da 2, 24 da 3, 2 rimbalzi, 4 assist, 1 persa, 3 recuperi, 8 punti). Piano piano, zitto zitto, questo ragazzo, con i razzi al posto dei piedi, si sta inserendo sempre meglio nei meccanismi di coach Priftis, trovando continuità anche nel tiro da fuori. Voto: 7 JT THOR (26 minuti, 36 da 2, 45 da 3, 34 ai liberi, 4 rimbalzi, 2 stoppate, 2 perse, 1 recupero, 21 punti). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il ’martello divino’ impone la sua legge . Caupain e Williams brillano, Severini c’è Leggi anche: Thor è davvero un martello divino. Barford ci prova, Caupain fa e disfa Leggi anche: Monza, altra giornata no. L’Itas impone la sua legge La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Paola & Elisa Mobili. . Può sembrare un batti-carne… ma noi lo usiamo per battere i mobili! In falegnameria il martello di gomma è un supereroe silenzioso: serve per assestare i pezzi con decisione, ma senza lasciare il minimo segno. È quello che ci perm facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.