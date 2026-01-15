Il manifesto del movimento di Pitti Uomo | in un mondo che corre la moda maschile invita a cambiare ritmo

Il «manifesto del movimento» di Pitti Uomo invita a riflettere sul ritmo della moda maschile. In un contesto di continua evoluzione, l’edizione 109, in scena fino al 16 gennaio, propone un approccio più consapevole e sostenibile al menswear, evidenziando la necessità di adattarsi ai cambiamenti senza perdere di vista l’autenticità e l’equilibrio.

Pitti Uomo riporta sotto i riflettori il menswear al grido di Motion, tema di questa edizione n° 109, in scena fino al 16 gennaio. Non un invito a correre (lo facciamo tanto) ma a cambiare marcia attraverso uno stile più rilassato, attento ai dettagli e con un occhio alla ricerca e al comfort. Così, sintonizzati su questo andamento lento, siamo andati a caccia dei prossimi trend per lui.

Benvenuti a Pitti Immagine Uomo 109 - Un racconto live dall'importantissima fiera del menswear, in cui si presentano le tendenze dell'autunno/inverno 2026/2027 ... msn.com

Pitti Uomo 109, ora a Firenze, è l'edizione dove la moda maschile è più in movimento - Il meglio dell'heritage maschile, in giro per Firenze, tra eterno made in Italy e guizzi western ... vogue.it

