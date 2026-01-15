Il luminol i sommozzatori nel lago i tabulati A che punto sono le ricerche di Federica Torzullo

Federica Torzullo, 41 anni, è scomparsa ad Anguillara Sabazia, vicino a Roma, dall’8 gennaio. Le ricerche, condotte con l’ausilio di sommozzatori e strumenti come il luminol e i tabulati telefonici, sono ancora in corso. Restano da chiarire i dettagli di questa vicenda, mentre le autorità continuano le indagini nel tentativo di trovare risposte e localizzare la donna.

È mistero fitto ad Anguillara Sabazia, il piccolo comune alle porte di Roma dove da giorni non si hanno più notizie di Federica Torzullo, 41 anni, vista l'ultima volta la sera del 8 gennaio. Secondo le indagini, una telecamera di sorveglianza avrebbe ripreso la donna rientrare nella villetta in cui viveva con il marito e il figlio di 10 anni senza mai più uscirne. Da quella notte non ci sono contatti, né con familiari né con il suo telefono, e il suo cellulare risulta spento. Anche il bancomat e i documenti personali non sono stati ritrovati. Indagine a tutto campo: dal lago alle pareti domestiche.

