il libro educhiamo per educare di elena randellini edito da edizioni ducale

Arezzo, 15 gennaio 2026 – Domenica 18 Gennaio alle ore 17,30 la Libreria Edison os piterà la presentazione del libro " Educhiamo per educare" di Elena Randellini edito da Edizioni Ducale. Essere genitori è una delle esperienze più complesse e gratificanti della vita. Ma se, da un lato, la cura e l’amore per i figli spingono a dare il meglio di sé stessi, dall’altro, l’educazione richiede una consapevolezza profonda e una preparazione che vanno oltre la semplice reazione alle circostanze. Non si può educare adeguatamente i propri figli senza prima “educare sé stessi“, senza riflettere su chi siamo, su come reagiamo e sulle convinzioni che influenzano il nostro comportamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

