Il giovane accoltellato a Capaci è stato un raid punitivo | Si era già scontrato con il suo aggressore
La Procura di Palermo ipotizza un regolamento di conti per l'accoltellamento di un diciannovenne a Capaci, avvenuto martedì 13 gennaio. Secondo le indagini, l'aggressione sarebbe il risultato di una serie di liti precedenti e di un confronto già avvenuto tra le parti. L'episodio si inserisce in un contesto di tensioni e scontri tra giovani della zona, con l'obiettivo di chiarire le responsabilità e le dinamiche dell'accaduto.
Un regolamento di conti al culmine di una serie di liti risalenti già alle settimane scorse. È questa la pista prediletta al momento dalla Procura in relazione all'accoltellamento di un diciannovenne a Capaci, avvenuto martedì 13 gennaio. La vittima, finita in codice rosso a Villa Sofia e che non. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Rissa a Capaci, accoltellato un 19enne: l’ipotesi di una spedizione punitiva - PALERMO – Un giovane di 19 anni è stato accoltellato in piazza della Repubblica, a Capaci nel corso di una lite tra due gruppi di ragazzi, alcuni del paese alle porte del capoluogo e altri che ... livesicilia.it
Capaci, sotto osservazione in ospedale il 19 enne accoltellato ieri sera - E’ in osservazione all’ospedale Villa Sofia di Palermo il giovane di 19 anni, palermitano ma residente a Capaci, accoltellato ieri sera nel corso di una lite in piazza della Repubblica. teleoccidente.it
Lite a Capaci, giovane accoltellato finisce in ospedale in codice rosso - Il ferito avrebbe avuto un precedente nei giorni scorsi sempre con gli stessi coetanei a Palermo. palermotoday.it
Lite tra ragazzi nel Palermitano, un giovane accoltellato: scattano i soccorsi. #QdS x.com
