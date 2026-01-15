Il generale va in scena Vannacci lancia al Verdi la missione ’Remigrazione’

Il generale Vannacci presenta la missione 'Remigrazione' al Teatro Verdi, affrontando il tema dell'immigrazione. Secondo i dati del Ministero dell'Interno, l'immigrazione e la criminalità sono strettamente correlate. Un'analisi che invita a riflettere sui rapporti tra questioni di sicurezza e flussi migratori, offrendo spunti di discussione su politiche e strategie di gestione.

"Immigrazione e criminalità sono strettamente legate, come dimostrano i dati del ministero degli interni". Il generale Roberto Vannacci, vicesegretario ed europarlamentare della Lega, commenta così la feroce aggressione avvenuta nelle prime ore di sabato scorso da parte di due fratelli albanesi ai danni di un marocchino in piazza XX Settembre. L'esponente del Carroccio è in arrivo a Montecatini per il 15 marzo, quando al Teatro Verdi, debutterà con il suo spettacolo 'Il Mondo al contrario Atto II – La Remigrazione'. "Dopo il confronto con esperti nel settore della produzione – spiega – ho valutato che potrebbe essere un modo efficace per diffondere il mio pensiero.

