Il futuro della Fiera il presidente di Legacoop Lucchi | Forlì può essere protagonista Basta visioni campanilistiche

Il futuro della Fiera di Forlì richiede un confronto pubblico, secondo Paolo Lucchi, presidente di Legacoop Romagna. Lucchi invita a superare le visioni campanilistiche e a considerare Forlì come protagonista del settore fieristico, promuovendo un approccio più collaborativo e aperto. Solo attraverso un dialogo trasparente e condiviso sarà possibile valorizzare al meglio le potenzialità della fiera e il ruolo della città nel panorama regionale.

Sul futuro della Fiera di Forlì serve un confronto pubblico. E' la proposta di Paolo Lucchi, presidente di Legacoop Romagna, con un invito a "superare definitivamente la visione campanilistica di un settore, come quello fieristico, che dalla passività e dal campanilismo sa di dover stare.

