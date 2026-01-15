La situazione in Iran resta critica, con crescenti proteste e tensioni internazionali. Le recenti dichiarazioni di Donald Trump, che suggeriscono un possibile intervento militare, alimentano preoccupazioni sul futuro del regime e sul rischio di un escalation simile a scenari come quello venezuelano. La comunità internazionale osserva con attenzione, mentre le tensioni tra potenze globali aumentano, rendendo il quadro geopolitico ancora più complesso.

Roma, 15 gennaio 2026 – La tensione sale di ora in ora nell’Iran in fiamme che oscilla tra le proteste di piazza con migliaia di morti e l’ipotesi di un possibile intervento militare americano come Donald Trump lascia intendere (“resistete, gli aiuti stanno per arrivare.”) tra avvertimenti e minacce. Ali Khamenei, la Guida Suprema, sta in silenzio protetto, come sostiene l’ex capo del controspionaggio Marco Mancini, da 60 pretoriani Hezbollah armati fino ai denti in un luogo segreto. Alessia Melcangi, analista esperta di Medio Oriente e docente alla Sapienza, il regime di Teheran è ancora solido? “Non vedo la possibilità di un crollo a breve. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il futuro del regime: “Scenario stile Venezuela? Irriterebbe Russia e Cina”

Leggi anche: Venezuela, non è solo il petrolio a guidare il risiko mondiale: lo schema Trump piace a Russia e Cina

Leggi anche: Venezuela, Maduro chiede aiuto a Russia, Cina e Iran contro gli Usa

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Il futuro del regime: “Scenario stile Venezuela? Irriterebbe Russia e Cina”; Se crollano gli ayatollah: quattro scenari per il futuro dell'Iran; Iran, l'analista: Le proteste non bastano, il futuro potrebbe essere ancora più duro e meno libero.

Il futuro del regime: “Scenario stile Venezuela? Irriterebbe Russia e Cina” - “Gli Ayatollah sono saldi, una strada potrebbe essere un accordo con i pasdaran” ... quotidiano.net