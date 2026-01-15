Il futuro del ’Manuzzi’ | Nuove coperture in vista

Il futuro del 'Manuzzi' si apre con l’annuncio di nuove coperture in programma. Il Panathlon Club Cesena, nel celebrare i quarant’anni di attività, continua a promuovere valori fondamentali come amicizia, beneficenza e benessere collettivo, mantenendo viva la sua tradizione di impegno e solidarietà. Questa iniziativa mira a migliorare la struttura, garantendo un ambiente più sicuro e funzionale per le future generazioni di soci e sostenitori.

Quarant’anni senza dimostrarli. Il Panathlon club Cesena quest’anno festeggia un compleanno particolare perché 4 decenni di vita sono una eternità, generazioni di soci che si sono alternate, service a ripetizione in nome di valori importanti come l’amicizia, la beneficenza e il benessere comune. Dionigio Dionigi, amatissimo comandante, anima e animatore da anni delle tante iniziative di successo del club, ha ricordato i giorni in cui pensò con altri di creare anche a Cesena quello che poi col tempo è diventato il club maggiore a livello non solo nazionale ma anche mondiale, ricco di iniziative che vanno dal Panathlogiochiamo per i bimbi della scuola primaria all’organizzazione di Memorial Pantani e Panathlonauto, solo per citare alcune delle tante manifestazioni ideate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il futuro del ’Manuzzi’: "Nuove coperture in vista" Leggi anche: Manovra Caccia a un miliardo. Il governo cerca nuove coperture. Fatti saltare 105 emendamenti Leggi anche: Il Pd riparte dai temi in vista del congresso: 6 tavoli per il futuro del territorio Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Il futuro del ’Manuzzi’: "Nuove coperture in vista" - L’assessore allo sport Castorri, ospite del Panathlon Club Cesena entrato nel suo quarantesimo anno di vita, ha illustrato i piani. ilrestodelcarlino.it

Empoli FC. . #CesenaEmpoliStory 9 dicembre 2012, le reti di Croce, Valdifiori e Tavano prima del gol cesenate del futuro azzurro Rodriguez; rivediamo il successo degli azzurri di Sarri al Manuzzi su Empoli Football Channel facebook

#CesenaEmpoliStory 9 dicembre 2012, le reti di Croce, Valdifiori e Tavano prima del gol cesenate del futuro azzurro Rodriguez; rivediamo il successo degli azzurri di Sarri al Manuzzi su Empoli Football Channel x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.