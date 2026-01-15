Il frigorifero di gennaio | cosa tenere cosa buttare e cosa ricomprare

Da puntomagazine.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il frigorifero di gennaio richiede una riorganizzazione dopo le festività. In questa guida troverai consigli utili su cosa conservare, cosa eliminare e cosa acquistare per mantenere un’alimentazione equilibrata. Un approccio pratico e sobrio per rinnovare lo spazio e ripartire con ordine e buon senso, ottimizzando le risorse e favorendo uno stile di vita più consapevole.

Dopo le feste si fa spazio a nuove abitudini: una guida pratica per riorganizzare la spesa e ripartire con equilibrio.. Gennaio è il mese del “reset”. Dopo settimane di pranzi abbondanti, cene infinite e frigoriferi sempre pieni, arriva il momento di guardare dentro quell’elettrodomestico e fare ordine, sul serio. Non per punirsi dopo le feste, ma per ripartire con maggiore consapevolezza. Il frigorifero di gennaio racconta molto delle nostre abitudini: avanzi dimenticati, dolci ormai stanchi, salse aperte a dicembre e mai più usate. La prima regola è semplice: eliminare ciò che non serve più, controllare le scadenze e fare spazio. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

il frigorifero di gennaio cosa tenere cosa buttare e cosa ricomprare

