Il fortino della droga a Falsomiele torna libero uno dei capi di una banda di spacciatori

A Falsomiele, uno dei principali responsabili di un'organizzazione di spaccio di droga, Sergio Sangiorgio, è stato rimesso in libertà. Dopo essere stato arrestato a settembre dello scorso anno, il Gip Filippo Serio ha deciso che non sussistono più le condizioni per mantenere la misura restrittiva. La vicenda evidenzia le sfide nella gestione della sicurezza e della legalità nella zona.

Il gip ha ritenuto non più attuale la misura cautelare per Sergio Sangiorgio, anche sulla scorta di un'assoluzione per reati simili da parte del tribunale di Marsala. Era finito in carcere a settembre e rischia il processo assieme ad altre 79 persone Era finito in carcere a settembre dell'anno scorso con l'accusa di essere a capo di un'organizzazione dedita allo spaccio di droga nella zona di Falsomiele, ma adesso Sergio Sangiorgio è tornato del tutto libero perché, come ha stabilito il gip Filippo Serio, sono venute meno le esigenze di custodia cautelare. Il giudice ha accolto l'istanza formulata dagli avvocati dell'indagato, Giovanni Castronovo e Giacomo Frazzitta, che hanno messo in evidenza come da una parte i reati contestati risalissero a un periodo ormai lontano, cioè tra il 2019 ed il 2021, ma anche come Sangiorgio sia stato assolto dal tribunale di Marsala dall'accusa di spaccio, quando proprio il fatto che ci fosse pendente questo procedimento era stato uno degli elementi posti alla base dell'applicazione della custodia cautelare. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

