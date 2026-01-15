Il fighettismo calcistico è a lutto | il Milan brutto sporco e cattivo di Allegri batte 3-1 il Como del vate Fabregas

Nel contesto del calcio italiano, la recente sfida tra il Milan di Allegri e il Como di Fabregas ha segnato un episodio significativo. Il risultato di 3-1 riflette una partita caratterizzata da determinazione e strategia, in un panorama calcistico spesso dominato da aspettative e sensazioni contrastanti. Questa gara rappresenta un esempio di come le dinamiche del calcio possano talvolta sorprendere, lasciando spazio a riflessioni sugli sviluppi futuri delle squadre coinvolte.

Era la partita clou per il clima calcistico che ahinoi siamo ormai costretti a sopportare. Da una parte il vate Fabregas che in realtà è un paraguru come pochi: passa per illuminato, in realtà il Como pratica un gioco essenziale, menano pure. Dall'altra, lo sporco, brutto e cattivo del football nostrano: Massimiliano Allegri. L'anticalcio dicono quelli che se ne intendono. Coloro i quali hanno scambiato il calcio per una prova di figura delle arti marziali. Il calcio non è più considerato uno sport, non si parla mai di agonismo, fatica, acido lattico, tensione nervosa e agonistica.

