Il fenomeno virale fa tappa al Romagna shopping valley.

Gli Skifidol Italian Brainrot Days fanno tappa in Emilia-Romagna. Dopo il successo registrato in tutta Italia, il tour ufficiale che porta dal vivo uno dei trend più virali degli ultimi mesi arriva al Romagna Shopping Valley a Savignano, con un doppio appuntamento sabato e domenica. Il progetto, firmato da Officina Comunicazione insieme a Thekom, partner esclusivo per lo sviluppo degli eventi Brainrot nei centri commerciali, nasce con l’obiettivo di trasformare l’universo digitale degli Skifidol Italian Brainrot in un’esperienza live coinvolgente e immersiva, pensata per bambini, ragazzi e famiglie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

