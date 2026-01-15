Il fenomeno virale fa tappa al Romagna shopping valley
Gli Skifidol Italian Brainrot Days approdano al Romagna Shopping Valley di Savignano, portando in Emilia-Romagna il noto fenomeno virale. Dopo aver riscosso grande interesse in tutta Italia, il tour ufficiale si svolgerà nel fine settimana con due incontri. Un’occasione per scoprire e vivere da vicino uno dei trend più discussi degli ultimi mesi, in un contesto dedicato e accessibile.
Gli Skifidol Italian Brainrot Days fanno tappa in Emilia-Romagna. Dopo il successo registrato in tutta Italia, il tour ufficiale che porta dal vivo uno dei trend più virali degli ultimi mesi arriva al Romagna Shopping Valley a Savignano, con un doppio appuntamento sabato e domenica. Il progetto, firmato da Officina Comunicazione insieme a Thekom, partner esclusivo per lo sviluppo degli eventi Brainrot nei centri commerciali, nasce con l’obiettivo di trasformare l’universo digitale degli Skifidol Italian Brainrot in un’esperienza live coinvolgente e immersiva, pensata per bambini, ragazzi e famiglie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
