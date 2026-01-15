Il Fatto non smette di sorprendere Antologia di un reportage paradossale dall' Iran
Il Fatto continua a proporre narrazioni approfondite e senza veli su eventi globali. Questa antologia presenta un reportage dall’Iran, analizzando un contesto complesso attraverso un’osservazione attenta e dettagliata. Un esempio di impegno giornalistico che invita a riflettere sulle dinamiche internazionali, mantenendo uno stile sobrio e informativo. Un approfondimento utile per comprendere meglio le sfide attuali senza ricorrere a sensazionalismi.
Pensavo che non si potesse fare di meglio che intitolare, il 30 dicembre, in piena prima pagina: “Sabotaggio alla pace. 91 droni su casa Putin”. E non un solo giornalista, un solo collaboratore, che timidamente preferisse di no. Invece no. Il 13 gennaio, anno nuovo, Travaglio ha spiegato, per iscritto e ad altissima voce, alle distratte comparse del suo programma televisivo, che non si manifesta per le migliaia di trucidati in Iran: si manifesta solo contro il proprio governo, tanto gli ayatollah delle nostre manifestazioni se ne fottono. Dunque nemmeno per l’invasione dell’Ungheria (il nostro governo era contrario) o della Cecoslovacchia, tanto il Politburo se ne fotteva, o per l’imprigionamento di Aung San Suu Kyi, tanto i militari birmani se ne fottono, o contro la complicità di Aung San Suu Kyi nella persecuzione dei Rohyngia, o. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
