L'inverno nella campagna ferrarese assume un fascino particolare, con temperature rigide, gelo e nevicate che hanno riproposto l’atmosfera tipica di questa stagione. La ventiseiesima edizione del concorso fotografico di Confagricoltura, intitolato

‘I rigori dell’inverno nella campagna ferrarese’ è il titolo nonchè il tema ispiratore della ventiseiesima edizione del concorso fotografico (anno 2025) inetto da Confagricoltura e che mai, come in questi giorni, di rigide temperature, gelo e nevicate anche in pianura, ritorna d’attualità dopo anni di inverni più miti. "Il concorso è aperto a tutti e viene proposto a titolo gratuito - commenta Paolo Cavalcoli, direttore di Confagricoltura - e rappresenta sempre un’opportunità per la valorizzazione di quanto offre la natura in ogni sua forma vitale, nel contesto paesaggistico rurale ferrarese, nella sua biodiversità territoriale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il fascino dell’inverno nella campagna ferrarese

Leggi anche: Il gelo diventa arte: al via il concorso fotografico sull’inverno nella campagna ferrarese

