Il ds Faggiano tra mercato e futuro | Non ci sono problemi di budget

Il direttore sportivo Faggiano ha confermato che il mercato del club è ancora aperto e che non ci sono limiti di budget. Riguardo a Inglese, inizialmente si temeva un’operazione, ma ora le condizioni sono cambiate e il giocatore è in attesa di tornare in campo. Queste decisioni rappresentano un passo importante nel progetto futuro della squadra.

“Un mese, ci hanno detto che Inglese si doveva operare ma non è più così. Lo aspettiamo e sarà una freccia al nostro arco. Non ci sono problemi di budget. Voglio giocatori che mangino l'erba dell'Arechi”. In ordine sparso, passando dal mercato all'obiettivo fino alla capacità di spesa, il ds. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Leggi anche: Salernitana, incidente stradale per il ds Faggiano Leggi anche: Salernitana, spavento per il ds Faggiano: incidente stradale e trasferimento in ospedale Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Il mercato del Pescara: Meazzi è ai saluti, piace il mediano Condè; Salernitana, Faggiano compie gli anni: dal mercato il possibile regalo; Crisi Trapani: Faggiano approfitta del caos per sbloccare il mercato della Salernitana; Salernitana, il ritorno al 3-5-2 cambia il mercato? Gunduz in standby, gli obiettivi di Faggiano. Il ds Faggiano tra mercato e futuro: "Non ci sono problemi di budget" - Ha parlato di mercato, di motivazioni del gruppo e di obiettivo finale ... salernotoday.it

Salernitana, è già mercato: il ds Faggiano ufficializza Longobardi - Il club granata corre ai ripari sulla fascia destra e ingaggia Gianluca Longobardi, classe 2003. ilmattino.it

Il D.S Faggiano ha chiuso per l’attaccante del Siracusa, in prestito dalla Vis Pesaro, Juan Ignacio Molina. Il classe ‘97 arriva a titolo definitivo alla Salernitana. LaCasadiC #Calciomercato #BreakingNews #Salernitana facebook

#Salernitana, si accende il mercato: il ds Faggiano punta tre colpi veri per Raffaele x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.