Il dramma di Helena Prestes | scomparso il padre coinvolto in un incidente L' appello social

Helena Prestes si trova coinvolta in una difficile situazione dopo la scomparsa del padre, coinvolto in un incidente. Da giorni, la giovane attende notizie sulle sue condizioni senza successo. La famiglia e gli amici si sono attivati con appelli sui social per cercare di ottenere informazioni e supporto. Questa vicenda evidenzia l'importanza di sensibilizzare sulla sicurezza e sulla solidarietà in momenti di crisi.

Un autentico incubo quello che sta vivendo Helena Prestes, rimasta da giorni senza alcuna notizia sulle condizioni di suo padre. Nelle ultime ore, infatti, la modella ha lanciato un accorato appello sui social per ritrovare l'uomo, disperso a seguito di un grave incidente. Stando a quanto riferito, il padre della Prestes è rimasto coinvolto in un incidente stradale in Brasile. Il fatto si è verificato martedì 13 gennaio, e l'ex gieffina ha pubblicato sui suoi profili social una foto del genitore scattata mentre stavano intervenendo i soccorsi. Nello scatto si vede l'uomo disteso su una barella, ferito e privo di sensi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

