Il dopo Crans-Montana quanto sono sicuri i locali a Catania e provincia?

Dopo la tragedia di Crans-Montana, cresce l’interrogativo sulla sicurezza dei locali a Catania e provincia. È importante valutare le misure di sicurezza adottate, per garantire un ambiente protetto a tutti. In questa analisi, si analizzeranno le condizioni di sicurezza attuali, per offrire un quadro chiaro e oggettivo sulla situazione locale, senza allarmismi, ma con attenzione alla tutela di chi frequenta i locali pubblici.

La tragedia di Crans-Montana, avvenuta nella notte di Capodanno in Svizzera, ha scosso profondamente l'opinione pubblica. Il rogo devastante all'interno del locale Le Constellation che ha provocato (al momento) 4o giovani vittime e oltre 100 feriti, ha acceso i riflettori su abusivismo e mancanza. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

