Il dono dei Ragazzi di Cerbaiola alla ministra della disabilità.

I Ragazzi di Cerbaiola hanno consegnato un dono alla ministra Alessandra Locatelli, rappresentando un gesto di riconoscenza e di promemoria per le istituzioni. Rolando Terreni, presidente dell’associazione, ha visitato il Ministero per le Disabilità a Roma, portando con sé un messaggio di attenzione e collaborazione. L’iniziativa mira a rafforzare il dialogo tra l’associazionismo e le istituzioni a sostegno delle persone con disabilità.

EMPOLI Un dono ed un pro-memoria per le istituzioni locali e nazionali: il presidente dell’associazione dei Ragazzi di Cerbaiola, Rolando Terreni, si è recato a Roma in visita alla titolare del Ministero per le Disabilità, Alessandra Locatelli. Terreni ha consegnato alla rappresentante del Governo un quadro ispirato dal celebre "I girasoli" di Van Gogh e realizzato con la partecipazione attiva dei giovani disabili del laboratorio di ceramica del Centro diurno di Cerbaiola. "Il quadro – ha spiegato Terreni – è stato apprezzato dall’onorevole Alessandra Locatelli, e ci preme ringraziarla. Conseguentemente il ministro ha suggerito di partecipare, con alcuni quadri, ad una mostra che si terrà a Firenze il prossimo aprile". 🔗 Leggi su Lanazione.it

