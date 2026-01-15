Il dono dei Ragazzi di Cerbaiola alla ministra della disabilità
I Ragazzi di Cerbaiola hanno consegnato un dono alla ministra Alessandra Locatelli, rappresentando un gesto di riconoscenza e di promemoria per le istituzioni. Rolando Terreni, presidente dell’associazione, ha visitato il Ministero per le Disabilità a Roma, portando con sé un messaggio di attenzione e collaborazione. L’iniziativa mira a rafforzare il dialogo tra l’associazionismo e le istituzioni a sostegno delle persone con disabilità.
EMPOLI Un dono ed un pro-memoria per le istituzioni locali e nazionali: il presidente dell’associazione dei Ragazzi di Cerbaiola, Rolando Terreni, si è recato a Roma in visita alla titolare del Ministero per le Disabilità, Alessandra Locatelli. Terreni ha consegnato alla rappresentante del Governo un quadro ispirato dal celebre "I girasoli" di Van Gogh e realizzato con la partecipazione attiva dei giovani disabili del laboratorio di ceramica del Centro diurno di Cerbaiola. "Il quadro – ha spiegato Terreni – è stato apprezzato dall’onorevole Alessandra Locatelli, e ci preme ringraziarla. Conseguentemente il ministro ha suggerito di partecipare, con alcuni quadri, ad una mostra che si terrà a Firenze il prossimo aprile". 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Disabilità minori, audizione della ministra Locatelli
Leggi anche: Un progetto per lo sport dei ragazzi con disabilità intellettive
Il dono dei Ragazzi di Cerbaiola alla ministra della disabilità.
Il dono dei Ragazzi di Cerbaiola alla ministra della disabilità - memoria per le istituzioni locali e nazionali: il presidente dell’associazione dei Ragazzi di Cerbaiola, Rolando ... lanazione.it
I ragazzi di Cerbaiola incontrano il Ministro delle Disabilità Alessandra Locatelli - Il 13 gennaio 2026, i ragazzi del laboratorio di ceramica del Centro diurno di Cerbaiola hanno consegnato alla Dott. gonews.it
Questo pomeriggio, il caro don Tarcisio ha fatto dono ai ragazzi della sua gioiosa presenza facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.