Il disordine costituito e molto altro… | il libro di Brandara arriva alla Camera dei deputati
Venerdì 23 gennaio 2026 alle ore 13, presso la sala stampa della Camera dei deputati, si terrà la presentazione del libro “Il disordine costituito, e molto altro…” di Maria Grazia Brandara, pubblicato da Europa Edizioni. L’evento offrirà l’occasione per approfondire i temi trattati dall’autrice, con un focus sulla realtà politica e sociale, in un contesto istituzionale di particolare rilievo.
Si terrà venerdì 23 gennaio 2026, alle 13, nella sala stampa della Camera dei deputati in via della Missione 4, a Roma, la presentazione del libro "Il disordine costituito, e molto altro." di Maria Grazia Brandara, edito da Europa Edizioni. L'incontro sarà aperto dai saluti istituzionali della.
Le parole di Maria Teresa raccontano con grande sincerità il senso di Il Disordine costituito e molto altro…: una vita spesa tra valori, responsabilità e impegno per il bene comune. Se questo libro può essere di stimolo per i giovani e per le future generazioni, al facebook
