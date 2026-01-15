Il disordine costituito e molto altro… | il libro di Brandara arriva alla Camera dei deputati

Da agrigentonotizie.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 23 gennaio 2026 alle ore 13, presso la sala stampa della Camera dei deputati, si terrà la presentazione del libro “Il disordine costituito, e molto altro…” di Maria Grazia Brandara, pubblicato da Europa Edizioni. L’evento offrirà l’occasione per approfondire i temi trattati dall’autrice, con un focus sulla realtà politica e sociale, in un contesto istituzionale di particolare rilievo.

Si terrà venerdì 23 gennaio 2026, alle 13, nella sala stampa della Camera dei deputati in via della Missione 4, a Roma, la presentazione del libro “Il disordine costituito, e molto altro.” di Maria Grazia Brandara, edito da Europa Edizioni. L’incontro sarà aperto dai saluti istituzionali della. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.itImmagine generica

